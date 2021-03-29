Президент Пакистана заразился коронавирусом после прививки

https://static.news.ru/photo/f3e803d4-90a0-11eb-90de-96000091f725_660.jpg Ариф Алви Фото: Press Information Department of/XinHua/Global look Press

71-летнему президенту Пакистана Арифу Алви вкололи первый компонент прививки от коронавирусной инфекции, а через некоторое время он заразился COVID-19. Об этом политик написал в Twitter.

У меня положительный результат теста. Да помилует Аллах всех больных COVID-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю. Пожалуйста, продолжайте соблюдать осторожность, — рассказал глава Пакистана.

Коронавирусная инфекция ранее была выявлена у премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Он также получил первую дозу вакцины.

Жителей Пакистана прививают вакциной китайской компании Sinopharm. Страна получила 500 тысяч доз. Использование этого препарата одобрено как минимум в 16 странах. Эффективность Sinopharm составляет 79,3%.

Всего в Пакистане в экстренных случаях разрешено использование вакцин от AstraZeneca, Sinopharm, а также китайского препарата от CanSino Biologics и российского «Спутника V». По последним данным, в стране коронавирусная инфекция была выявлена у 659 тысяч человек, более 598 тысяч человек излечились, 14,2 тысячи скончались.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом. Инфицирование произошло на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca Covishield, произведённой в Индии. Известно, что Ляшко получил только первый укол. По его словам, после однократной стандартной дозы эффективность препарата составляет 76%.