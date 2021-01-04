Президент Мексики предложит Ассанжу политическое убежище

https://static.news.ru/photo/3c9e07ca-4ea4-11eb-9892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Dempsey/Global Look Press

Мексика предложит основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, дело которого рассматривают в Великобритании, политическое убежище. Об этом заявил президент страны Лопес Обрадор.

Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище, — заявил Обрадор на пресс-конференции.

Мексиканский политик подчеркнул, что приветствует решение лондонского суда, согласно которому Ассанж не может быть экстрадирован в Соединённые Штаты. По его словам, основатель Wikileaks «должен быть помилован», передаёт РИА Новости.

Поводом для заявления мексиканского лидера стал отказ судьи Центрального уголовного суда Лондона Ванессы Барайтсер, которая отказала США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за его здоровье. Американская сторона при этом намерена подавать аппеляцию на решение лондонского суда. Обрадор приветствовал решение британских судей и назвал его триумфом правосудия.

Рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США возобновилось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 7 сентября. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации. 6 января Лондонский суд примет решение об освобождении Ассанжа под залог.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что судьба основателя WikiLeaks может быть предметом торга между властями Великобритании и США, сообщал NEWS.ru.