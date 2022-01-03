Президент Ирана потребовал судить Трампа и Помпео за убийство Сулеймани

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал предать суду тех, кто несёт ответственность за расправу над генералом Касемом Сулеймани. Как он заявил во время митинга, посвящённого второй годовщине гибели генерала, речь идёт об экс-президенте США Дональде Трампе и бывшем руководителе госдепартамента Майкле Помпео, передаёт ТАСС. Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США.

Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершённое преступление. Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа, — сказал Раиси.

Он добавил, что бывший командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» всю жизнь занимался «изгнанием сил зла из региона».

После убийства Сулеймани в Минобороны США признали, что нанесли ракетный удар по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа. Там отметили, что данная операция должна была защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке, от диверсий, которые разрабатывал убитый иранский генерал.

В Высшем совете национальной безопасности Ирана тогда заявили, что «Америке не миновать возмездия, которое произойдет в нужное время, в подходящем месте».

Ранее появилась информация, что бывший глава военной разведки Израиля генерал-майор Тамир Хайман признался в том, что причастен к убийству Сулеймани. Он назвал ликвидацию высокопоставленного военнослужащего достижением.