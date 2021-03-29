Президент Египта: операция по разблокировке Суэцкого канала завершена

https://static.news.ru/photo/686709a6-9071-11eb-8f4c-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале успешно завершена, теперь канал разблокирован. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Египтяне сегодня достигли успеха, завершив кризис, связанный с севшим на мель судном в Суэцком канале, несмотря на колоссальные технические затруднения, возникшие в различных аспектах операции. Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии, — политик в Twitter.

Контейнеровоз Ever Given под панамским флагом сел на мель на 151-м километре канала, полностью перегородив его, 23 марта. Из-за этого по каналу не могли пройти 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. Финансовые потери из-за блокировки составили от $13 млн до $14 млн США, заявил руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа.

Судно направлялось из Китая в Нидерланды. Его грузоподъёмность составляет 224 тонны, длина контейнеровоза 400 метров, а ширина 59 метров. Операция по разблокировке канала велась круглосуточно, дно было углублено, затем корабль разворачивали 15 буксиров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию — оператора канала Gulf Agency Company (GAC) навигация по Суэцкому каналу будет возобновлена в ближайшие часы. Своей очереди в Большом Горьком озере ожидают 44 судна, на входах в канал — не менее 300 судов.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в Сети снимок Суэцкого канала из космоса, сделанный спутником «Ресурс-П». На нём виден застрявший контейнеровоз Ever Given. Аналогичный кадр днём ранее опубликовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Однако он писал, что «так это выглядит с МКС».