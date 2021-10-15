Вячеслав Кантор призвал привлекать лидеров мнений к борьбе с экстремизмом

В Мальмё, Швеция, состоялся Международной форум памяти о Холокосте и борьбы с антисемитизмом. В мероприятии приняли участие мировые лидеры, представители гражданского общества, а также руководители социальных сетей Facebook, YouTube, TikTok и других. От имени еврейских общин Европы на пленарном заседании Форума выступил Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). По мнению общественного деятеля в борьбе с экстремизмом необходимо придерживаться многостороннего подхода – обеспечить прочную экономическую основу и использовать силы социального влияния и просвещения.

«Мы должны больше инвестировать в молодёжь. Нам необходим новый общественный договор между поколениями. Мы должны адаптироваться к веку цифровых технологий, найти наиболее подходящих для наших целей инфлюенсеров, лидеров мнений в онлайн-среде и сформировать привлекательные социальные платформы, где молодые люди могут чувствовать себя комфортно, а инфлюенсеры смогут влиять на их души и умы», - отметил Вячеслав Моше Кантор.

Президент ЕЕК подчеркнул, что экстремизм можно победить только превратив соцсети в наиболее эффективный инструмент для борьбы с экстремизмом. Также в своем выступлении он призвал мировых лидеров сосредоточить усилия на противодействии распространению экстремизма и теорий заговора среди молодёжи.

«В течение последних полутора лет молодые люди сидели взаперти по домам в режиме самоизоляции и круглосуточно подвергались воздействию потока дезинформации, экстремизма и антисемитизма в сети. Ещё никогда в истории молодое поколение, которое так мало осведомлено о трагедии Холокоста, не подвергалось столь интенсивному информационно-психологическому воздействию теориями заговора и ложью», — заявил президент Европейского еврейского конгресса.