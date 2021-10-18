Президент Чехии из-за болезни прекратил исполнять обязанности

Глава сената Чехии Милош Вытрчил заявил, что госпитализированный президент страны Милош Земан не может исполнять свои обязанности. Он добавил, что сенат 19 октября обсудит возможность передачи полномочий главы государства другим должностным лицам. Об этом сообщает РИА Новости.

Милош Земан был госпитализирован утром 10 октября, сразу после того, как провёл встречу с премьер-министром страны Андреем Бабишем. По словам директора госпиталя, президент помещён в палату интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что Земан страдает печёночной энцефалопатией. Отмечалось, что болезнь может проявляться в том, что человек оказывается дезориентирован, у него наблюдается бессвязная речь. Источники в правительстве подчёркивали, что Земан может общаться, но делает это с большим трудом.

В середине сентября Земан уже лежал в больнице. Тогда его пресс-секретарь заявил, что у главы государства обезвоживание и лёгкое истощение. Также известно, что он страдает невропатией ног. Из-за этой болезни Земан недавно переместился в инвалидное кресло. Кроме того, президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление.

На прошедших в стране выборах победу одержала коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений. Правящее центристское движение ANO проиграло победителю менее 1%.