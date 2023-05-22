Президент Бразилии обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине Президент Бразилии: Совбез ООН бессилен в конфликте на Украине, нужен новый институт

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Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что если бы у Совета Безопасности ООН хватало сил на ведение мирных переговоров, конфликта на Украине не было бы. Своим мнением он поделился с подписчиками Twitter. Бразильский лидер подчеркнул, что только мир предотвратит гибель большого числа людей.

Нужен более серьезный институт, имеющий вес и силу для принятия решений. И это также важно в вопросе климата, — подчеркнул Лула да Силва.

По его словам, президенты России и Украины не говорят о мире, поскольку «оба убеждены, что кто-то победит». При этом Лула да Силва указал, что «строительству мира» привержены такие страны, как Бразилия. Китай, Индия и Индонезия.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудскую валютную систему, чтобы они соответствовали «реалиям сегодняшнего мира». По его мнению, оба института отражают соотношение сил 1945 года и нуждаются в обновлении.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал реформировать всю ООН. По его мнению, текущее состояние организации не соответствует современным реалиям.