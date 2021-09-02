Пресс-секретарь Зеленского «опозорил» Украину своим фото в Instagram

Пользователи Сети раскритиковали фотографию пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, на которой он показывает язык и «держит» памятник, посвящённый Джорджу Вашингтону. Фото было опубликовано на его официальной странице в Instagram.

Подобная публикация вызвала бурную реакцию пользователей. По их словам, именно такое отношение официального спикера Зеленского служит причиной несерьёзного отношения США к украинской делегации.

«Я думала, это фотошоп», «Что смешного?», «Не только позорище, а преступление против государства — так унизить Украину перед США...», прокомментировали подписчики.

1 сентября прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. По итогам переговоров США и Украина приняли совместное заявление по «Северному потоку — 2».

Ранее стало известно, что сам Зеленский доволен результатами поездки в США, однако эксперты, в том числе и украинские, заявили, что по её итогам отношения стран не изменятся, а подписанные соглашения только увеличивают зависимость Украины от Соединённых Штатов в таких отраслях, как космос и энергетика. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил о том, что Украина находится под влиянием США, однако американцы не будут серьёзно вмешиваться в политику Украины после поражения в Афганистане.