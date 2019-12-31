https://static.news.ru/photo/070002d0-2ca4-11ea-8d22-fa163e074e61_660.jpg Скотт Моррисон Фото: Bai Xu/Xinhua/Global Look Press

Глава правительства Австралии Скотт Моррисон подвергся критике за то, что назвал страну лучшим местом в мире для воспитания детей. Общественность возмутили слова премьера в то время, как на континенте продолжают бушевать лесные пожары, вынуждающие детей покидать свои дома.

Моррисону также попеняли за то, что он не отменил свой отпуск из-за пожаров, за приём австралийской и новозеландской команд по крикету, сопровождавшийся фейерверком над мостом Харбор-Бридж в Сиднее. Один из чиновников сравнил премьера с Нероном, который, как известно, играл на скрипке, пока горел Рим, сообщает издание The Independent.

Ранее NEWS.ru писал, что 12-летний австралиец сел за руль автомобиля, чтобы спастись от пожара. Мальчику пришлось самостоятельно спасаться от огня, поскольку взрослые были заняты тушением возгорания в другом месте.