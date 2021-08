Премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин ранили в ходе протестов

По информации СМИ, в Кингстауне проходят массовые протесты из-за нового закона властей, который должен был сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной. Премьер-министр направлялся в сторону парламента страны, где должны были пройти прения по поводу законопроекта, когда на него напали.

Scene where Ralph Gonsalves was struck by a stone today and got his head burst on his way back to parliament. There’s a very charged crowd in Kingstown at this time. pic.twitter.com/0e1QW7gFdV

На видеозаписи, которая циркулирует в социальных сетях видно, как в голову главы правительства попадает тяжелый предмет.