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Премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин ранили в ходе протестов

04:12, 06 августа 2021
Премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин ранили в ходе протестов Фото: Lavern King / Twitter
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В ходе протестов в столице островного государства Сент-Винсент и Гренадины был ранен премьер-министр страны Ральф Гонсалвиш. Глава государства получил ранение после того, как кто-то в толпе бросил в него камень. Об этом сообщил портал The Gleaner.

По информации СМИ, в Кингстауне проходят массовые протесты из-за нового закона властей, который должен был сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной. Премьер-министр направлялся в сторону парламента страны, где должны были пройти прения по поводу законопроекта, когда на него напали.

На видеозаписи, которая циркулирует в социальных сетях видно, как в голову главы правительства попадает тяжелый предмет.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности» из-за пандемии коронавируса, многие из достижений человечества в ходе борьбы с инфекцией «подвергаются эрозии».

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