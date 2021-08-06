Премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин ранили в ходе протестов

В ходе протестов в столице островного государства Сент-Винсент и Гренадины был ранен премьер-министр страны Ральф Гонсалвиш. Глава государства получил ранение после того, как кто-то в толпе бросил в него камень. Об этом сообщил портал The Gleaner.

По информации СМИ, в Кингстауне проходят массовые протесты из-за нового закона властей, который должен был сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной. Премьер-министр направлялся в сторону парламента страны, где должны были пройти прения по поводу законопроекта, когда на него напали.

Scene where Ralph Gonsalves was struck by a stone today and got his head burst on his way back to parliament.

Thereâs a very charged crowd in Kingstown at this time. pic.twitter.com/0e1QW7gFdV — Lavern King (@Lavern_King) August 5, 2021

На видеозаписи, которая циркулирует в социальных сетях видно, как в голову главы правительства попадает тяжелый предмет.

Update: Video of protests in St. Vincent and the Grenadines today. Prime Minister, Dr. Ralph Gonsalves was taken to the hospital after reportedly being struck by an object during the protests.



Courtesy of: @Lavern_King https://t.co/0MfAX3jUiw pic.twitter.com/Y1aNOCRDBE — Nationwide90FM (@NationwideRadio) August 5, 2021

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время человечество вступило в «период реальной опасности» из-за пандемии коронавируса, многие из достижений человечества в ходе борьбы с инфекцией «подвергаются эрозии».