Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

Ему ответил Гейфорд, заявив, что он должен быть ответственен, так как не забронировал место в заведении заранее.

Жених премьер-министра также отметил, что сотрудники кафе догнали их и предложили вернуться обратно, когда освободилось место.

I have to take responsibility for this, I didn't get organized and book anywhere. Was very nice of them to chase us down st when a spot freed up. A+ service.