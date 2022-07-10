Премьер-министр Баварии предостерег от «хаоса» в случае энергокризиса Премьер-министр Баварии Зёдер предостерег от «хаоса» в случае энергетического кризиса

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Опасения из-за ситуации с газом в ФРГ выразил премьер-министр федеральной земли Бавария, глава оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зёдер. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ARD. Политик предостерёг от бездействия на фоне грозящего энергетического кризиса и «настоящего хаоса», перед которым окажется при таком сценарии Германия.

По мнению Зёдера, в случае наступления энергокризиса качество жизни среднего класса в Германии существенно понизится, а экономика «перенесёт инсульт», от которого ей будет крайне сложно оправиться. При этом политик подчеркнул, что необходимо помогать жителям Украины, однако в первую очередь необходимо думать о собственном населении.

Мы должны в первую очередь заботиться о нашем населении, о людях в Германии, и мы не можем допустить, чтобы Германия в конечном итоге пошла по наклонной, а миллионы людей оказались в нищете, — сказал Зёдер.

Ранее издание Bild сообщило, что рост цен н электроэнергию в ФРГ в 2022 году окажется более заметным для потребителей, чем предполагалось ранее. Ассоциация жилищного хозяйства объявила, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2,7 тыс. в год, а из четырёх — €5 тыс. в год.

Цены на энергоносители стали расти с конца 2021 года, после начала российской спецоперации на Украине динамика ускорилась.

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут увеличиться до трёх тысяч фунтов стерлингов в год. По прогнозам экспертов, это способно ввергнуть в нищету «миллионы людей». По мнению аналитиков, устанавливаемый британским энергорегулятором Ofgem ценовой порог на газ и электричество для потребителей повысится с действующих 1971 фунтов (145 тысяч рублей) до 3245 фунтов (порядка 240 тысяч рублей) в октябре текущего года, а затем до 3364 фунтов в начале 2023 года.