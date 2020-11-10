Премьер-министр Бахрейна ушёл из жизни

Председатель правительства Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа скончался.
Об этом объявил королевский двор,
В связи со случившимся в стране объявлен недельный траур. Все государственные флаги в этот период будут приспущены. Кроме того, на три дня начиная с четверга приостановлена работа всех министерств и ведомств,
Ранее NEWS.ru писал о том, что артист из США Берт Беласко, известный по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», был найден мёртвым в отеле на территории города Ричмонд, штат Вирджиния. Мужчине было 38 лет.