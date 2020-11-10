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Премьер-министр Бахрейна ушёл из жизни

11:20, 11 ноября 2020 10
Халифа бен Сальман Аль Халифа Халифа бен Сальман Аль Халифа Фото: Government of Thailand

Председатель правительства Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа скончался.

Об этом объявил королевский двор, передаёт информационное агентство BNA. По его данным, премьер-министр умер утром 11 ноября в американской клинике.

В связи со случившимся в стране объявлен недельный траур. Все государственные флаги в этот период будут приспущены. Кроме того, на три дня начиная с четверга приостановлена работа всех министерств и ведомств, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал о том, что артист из США Берт Беласко, известный по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», был найден мёртвым в отеле на территории города Ричмонд, штат Вирджиния. Мужчине было 38 лет.

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