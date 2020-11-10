Тело актёра из «Доктора Хауса» нашли в отеле

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Артист из США Берт Беласко, известный по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Правосудие», был найден мёртвым в отеле на территории города Ричмонд, штат Вирджиния. Мужчине было 38 лет.

Беласко прибыл в Ричмонд по работе. Именно в этом городе должны были пройти съёмки следующего фильма с участием артиста. По прибытии звезду сериалов обязали оставаться на карантине в отеле, ввиду пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Отец покойного утверждает, что его сын умер из-за аневризмы. Однако официальная причина смерти пока не обнародована. Отмечается, что на кровати актера были обнаружены пятна крови, передаёт TMZ.

Как ранее писал NEWS.ru, режиссёр и педагог, почётный профессор Центральной академии драмы (Пекин) и профессор Института театрального искусства им. И. Кобзона Валентин Тепляков скончался от коронавируса на 70-м году жизни.