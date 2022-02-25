Премьер Грузии: страна не присоединится к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. По его словам, это навредит национальным интересам государства, а также интересам его народа, пишет РИА Новости.

Хочу твёрдо отметить, что Грузия, с учётом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению, — сказал министр.

Он подчеркнул, что как ответственный за внешнюю политику будет действовать сугубо в интересах граждан своей страны. Гарибашвили уточнил, что в Грузии внимательно изучили действия зарубежных партнёров, однако пришли к выводу, что вводить санкции государство не намерено.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.