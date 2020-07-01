Председатель Нацбанка Украины уволился из-за «давления»

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по коронавирусу и обратился ко всем конфликтующим странам с призывом прекратить огонь сроком на 90 дней. Документ был принят единогласно, следует из сообщения, опубликованного в Twitter Эстонии в ООН.

В частности, резолюция предусматривает полное прекращение боевых действий во всех государствах, за исключением военных операций против терроризма. Именно на это будут направлены усилия генсека ООН, специальных посланников и представителей, говорится...