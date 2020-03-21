https://static.news.ru/photo/bf9b0738-6bd1-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/GlobalLookPress

Министр внутренних дел Румынии Марчел Йон Вела рассказала о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Новые ограничения включают в себя закрытие торговых центров и магазинов, кроме продуктовых и ветеринарных магазинов, а также аптек. Помимо этого, будут работать заведения, оказывающие услуги по чистке одежды, сообщает ТАСС.

Отмечается, что будет ограничено посещение стоматологических клиник, там будут оказывать только неотложную помощь.

Марчел Йон Вела также пояснила, что перемещение на улицах допустимо только в крайних случаях, когда это необходимо для работы, закупки товаров первой необходимости, получения медицинской помощи, ухода за близкими, а также для выгула животных или кратковременных занятий физкультурой, за исключением групповых занятий.

Кроме того, вводится комендантский час, ограничения на группы людей до трёх человек, проживающих вместе, запрет на въезд иностранных граждан на территорию страны, проведение религиозных служб без членов церкви.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медики диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.