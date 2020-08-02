Россия сняла ограничения на въезд в страну для граждан Швейцарии

https://static.news.ru/photo/d7e9dc80-d4b1-11ea-89f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: A. Laule/blickwinkel/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на въезд в РФ, введённые ранее из-за коронавируса, для граждан Швейцарии.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Швейцарские граждане смогут прибывать в Россию воздушным транспортом, напомнили в правительстве.

Ранее NEWS.ru сообщил, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Это решение было принято на заседании федерального оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В швейцарском посольстве в Москве уточнили, что граница сначала будет открыта только для россиян, имеющих в Швейцарии вид на жительство. По прилёте таким лицам придётся пройти 10-дневный карантин.