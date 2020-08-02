Мир

Россия сняла ограничения на въезд в страну для граждан Швейцарии

14:12, 02 августа 2020
Фото: A. Laule/blickwinkel/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на въезд в РФ, введённые ранее из-за коронавируса, для граждан Швейцарии.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Швейцарские граждане смогут прибывать в Россию воздушным транспортом, напомнили в правительстве.

Ранее NEWS.ru сообщил, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Это решение было принято на заседании федерального оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В швейцарском посольстве в Москве уточнили, что граница сначала будет открыта только для россиян, имеющих в Швейцарии вид на жительство. По прилёте таким лицам придётся пройти 10-дневный карантин.

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