Россия сняла ограничения на въезд в страну для граждан Швейцарии

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на въезд в РФ, введённые ранее из-за коронавируса, для граждан Швейцарии.
Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Швейцарские граждане смогут прибывать в Россию воздушным транспортом, напомнили в правительстве.
Ранее NEWS.ru сообщил, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по маршруту Москва — Женева — Москва. Это решение было принято на заседании федерального оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
В швейцарском посольстве в Москве уточнили, что граница сначала будет открыта только для россиян, имеющих в Швейцарии вид на жительство. По прилёте таким лицам придётся пройти 10-дневный карантин.
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