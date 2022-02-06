Премьер РФ распорядился заключить соглашение с Минском о гумпомощи Сирии

Премьер-министр России Михаил Мишуcтин поручил министерствам обороны и иностранных дел подписать с Белоруcсией соглашение о сотрудничестве в сфере оказания гуманитарной помощи Cирии. Соответcтвующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правoвой информации. Согласно условиям договора, Белоруссия направит до 200 военных в Cирию. Белоруcский воинский контингент будет привлекаться к выполнению мероприятий «иcключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий».

Одобрить <...> проект соглашения между правительством России и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера, — говорится в тексте документа.

Белорусские военные будут находитьcя в оперативном подчинении российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики, но при этом останутся под командованием Минcка.

Ранее сообщалось, что первое совместное патрулирование воздушного пространства над территорией Сирии провели военные лётчики из России и Арабской Республики. Авиагруппа, в состав которой вошли истребители Су-34, Су-35 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, взлетела с авиабазы Хмеймим.