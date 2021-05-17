Правительство Кипра смягчило ограничения для туристов

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Власти Кипра с 17 мая смягчили ограничения для туристов, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Данный шаг удалось сделать в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, передаёт АТОР.

Ограничения ввели 10 мая. По словам киприотского министра здравоохранения Константиноса Иоанну, теперь для входе в заведения не нужно демонстрировать пропуск SafePass (или Coronapass), а на улицах можно находиться без всяких справок. Однако документ будет необходим для всех людей старше 12 лет при посещении закрытых общественных мест — торговых центров, театров, кинотеатров, культовых сооружений, выставок. Иностранцы должны иметь при себе в цифровом и бумажном виде CyprusFlightPass. Эту анкету необходимо заполнить перед вылетом на Кипр. Комендантский час сделают короче на 60 минут. Он будет начинаться в полночь.

Кроме того, в понедельник открываются парки развлечений и игровые площадки. Ночные клубы можно будет посещать с 10 июня. Как сказал министр, на Кипре в сравнении с апрелем значительно снизилось число заразившихся коронавирусом. Рекорд был поставлен 20 апреля, когда за сутки в стране выявили 941 новый случай заболевания.

Россияне получили возможность отдохнуть на Кипре с 1 апреля. Те, кто привился отечественной вакциной «Спутник V», освобождены от сдачи ПЦР-текстов. Но регулярное авиасообщение между странами пока не возобновлено. Туристам из РФ всё ещё приходится летать с пересадками.

Ранее сообщалось, что постепенная отмена ковидных ограничений начнётся в Турции 17 мая. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что это будет делаться гибко, с целью не навредить процессу вакцинации населения.

Полный локдаун был введён в Турции 19 апреля. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД.