Необходимость ускорить обмен пленными возникла в связи с пандемией коронавируса. Стороны выразили приверженность снижению насилия, конструктивному межафганскому диалогу и прекращению огня. Следующая встреча в видеоформате пройдёт в течение ближайших двух дней.

The over two-hour technical discussion today was important, serious, and detailed. My thanks to all sides. Everyone clearly understands the coronavirus threat makes prisoner releases that much more urgent.