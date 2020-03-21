Афганское правительство и представители радикального движения «Талибан» провели онлайн-переговоры по вопросам обмена пленными. Посрениками выступили США и Катар, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
Необходимость ускорить обмен пленными возникла в связи с пандемией коронавируса. Стороны выразили приверженность снижению насилия, конструктивному межафганскому диалогу и прекращению огня. Следующая встреча в видеоформате пройдёт в течение ближайших двух дней.
The over two-hour technical discussion today was important, serious, and detailed. My thanks to all sides. Everyone clearly understands the coronavirus threat makes prisoner releases that much more urgent.
— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) March 22, 2020
Как писал NEWS.ru ранее, первый случай смерти пациента, подозреваемого в заражении коронавирусом, зафиксировали афганские медики. Окончательный результат его теста будет известен 23 марта.