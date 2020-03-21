Фото: TOLOnews/twitter.com

Афганское правительство и представители радикального движения «Талибан» провели онлайн-переговоры по вопросам обмена пленными. Посрениками выступили США и Катар, сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Необходимость ускорить обмен пленными возникла в связи с пандемией коронавируса. Стороны выразили приверженность снижению насилия, конструктивному межафганскому диалогу и прекращению огня. Следующая встреча в видеоформате пройдёт в течение ближайших двух дней.

Как писал NEWS.ru ранее, первый случай смерти пациента, подозреваемого в заражении коронавирусом, зафиксировали афганские медики. Окончательный результат его теста будет известен 23 марта.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях