Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента США Буша-младшего

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) / Фото vk.com/theprankvideo

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. В ходе беседы бывший американский глава заявил о том, что ему хотелось бы видеть Украину в составе НАТО. Также экс-президент в разговоре с пранкерами отметил, что его ожидания насчёт «сговорчивости» президента России Владимира Путина не оправдались. Тизер розыгрыша опубликовали на видеохостинге Rutube.

Я хочу видеть Украину в НАТО. Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем (президент Путин — NEWS.ru) резко изменился, — отметил Буш в разговоре с Вованом и Лексусом.

Ранее российские пранкеры разыграли министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. В разговоре с Вованом и Лексусом она сообщила, что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам.

До этого пранкеры позвонили главе Минобороны Британии Бену Уоллесу от имени главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии.