«Практически разрушены»: российские дипломаты об отношениях с Финляндией Посольство РФ: сотрудничество с Финляндией практически полностью разрушено‎ по вине финнов

Фото: Roni Rekomaa / www.imago-images.de / Global Look Press

Сотрудники посольства РФ в Хельсинки рассказали «Известиям», что база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена усилиями финской стороны. По словам дипломатов, «новые политические реалии» в отношениях двух стран наступили после вступления Финляндии в НАТО. В посольстве уточнили, что торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году.

На практике к моменту присоединения Хельсинки к Альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны, — рассказали изданию в российской дипмиссии.

Представители российского посольства уточнили, что Хельсинки максимально затруднил ведение дел с Москвой, в том числе введением антироссийских санкций.

Ранее глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен заявил, что отменен арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС. Во время действия ареста представителям РФ запрещалось «передавать, уничтожать или закладывать имущество». Площадь арестованного участка составляла 3,3 тысячи квадратных метров.