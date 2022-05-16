«Практически обрушились»: посол РФ о торговых отношениях с Финляндией Посол РФ в Финляндии заявил, что торговые отношения двух стран «практически обрушились» из-за санкций Запада

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Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что cанкции со стороны Евросоюза, к которым присоединился Хельсинки, практически обрушили двусторонние торгово-экономические отношения между двумя странами. По cловам дипломата, восстановление торгово-экономических отношений стран потребует много врeмени и будет достаточно болезненным.

Что касается возможного влияния членства [Финляндии] в НАТО на российско-финляндские торгово-экономические отношения, то здесь, к сожалению, наша двусторонняя торговля уже практически обрушилась в результате варварских экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась, — сообщил Кузнецов.

Он добавил, что товарооборот между странами резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, а финский бизнес уходит с российского рынка.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

В этой связи зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и последующего размещения сил Альянса на территории двух государств обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ.