Власти Австралии объявили чрезвычайное положение в столице Канберре и на прилегающих территориях из-за лесных пожаров. Ситуация осложняется сильным ветром, который гонит огонь к столичным пригородам юга.
Как
В южных пригородах столицы огонь перекрыл дороги. Водителей предупредили, что вождение в этих районах крайне опасно и потенциально смертельно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в Twitter, подкрепив пост фотографиями, сделанными с борта МКС.
По последним данным, пожары по всей Южной Австралии унесли по меньшей мере 33 жизни с сентября, разрушили более 3000 домов и уничтожили более 10,6 млн га.
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