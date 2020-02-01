https://static.news.ru/photo/8c57bc6a-4505-11ea-aeb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Changchang/XinHua/Global Look Press

Власти Австралии объявили чрезвычайное положение в столице Канберре и на прилегающих территориях из-за лесных пожаров. Ситуация осложняется сильным ветром, который гонит огонь к столичным пригородам юга.

Как пишет ABC NEWS, тлеющие угли, относимые ветром до 10 км, вызвали несколько точечных пожаров, которые в итоге могут слиться с главным огнем.

В южных пригородах столицы огонь перекрыл дороги. Водителей предупредили, что вождение в этих районах крайне опасно и потенциально смертельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экипаж Международной космической станции никогда не видел таких масштабных пожаров, которые охватили Австралию. Об этом заявил итальянский астронавт Лука Пармитано. Соответствующую запись он выложил у себя в Twitter, подкрепив пост фотографиями, сделанными с борта МКС.

По последним данным, пожары по всей Южной Австралии унесли по меньшей мере 33 жизни с сентября, разрушили более 3000 домов и уничтожили более 10,6 млн га.