Появилось видео столкновений протестующих в Алма-Ате с силовиками

В Сети появились видео, на которых видно, как в Алма-Ате митингующие и сотрудники полиции вступают в перепалку. Также протестующие опубликовали ролик из Актау, где военные или гвардейцы в касках и бронежилетах разгружают неопознанные коробки. Очевидцы предположили, что в город завозят оружие. Сообщается, что в Алма-Ате фиксируется полное отключение Интернета. Также казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности».

Митинги проходят в Таразе, Актау, Актобе, Атырау, Кызылорде, Нур-Султане, Астане, Алма-Ате, Уральске, Талдыкоргане, Шымкенте.

Жители снимают видео из окон своих домов и прямо из толпы. Все попытки районных администраций успокоить протестующих заканчиваются провалом.

Власти отключили даже Интернет и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal, чтобы прекратить координацию митингов, но людей на улицах уже слишком много. По некоторым данным, в Алма-Ате на улицы вышли уже несколько тысяч участников марша.

А жители другого крупного города, Караганды скандируют «Шал, кет» («Дед, уходи»), имея в виду бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Всё началось на западе страны, где местных жителей возмутило повышение цен на сжиженный газ, которым местные заправляют свои авто. Цены выросли сразу вдвое — с 60 до 120 тенге (около 20 рублей) за литр газа.

Ранее сеть мониторинга блокировок GlobalCheck сообщила о том, что в бывшей столице Казахстана Алма-Ате фиксируется полное отключение Интернета. О потерях сигнала, по информации организации, сообщают клиенты крупных мобильных операторов.