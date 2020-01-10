https://static.news.ru/photo/f9979e12-3466-11ea-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё одно видео, на котором запечатлён запуск ракеты, ударившей по украинскому самолёту в Тегеране, попало в Сеть. Это запись с камеры наблюдения, установленной на жилом доме в окрестностях столицы.

В кадр попал момент активации ракеты «земля — воздух» в направлении полёта МАУ PS752.

New CCTV footage shows activation of Iranian surface-to-air missile towards UIA flight PS752. pic.twitter.com/y7v9NzhIws — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 11 января 2020 г.

Ранее в соцсетях опубликовали видео столкновения ракеты с самолётом. Его снял один из жителей городка Паранд, расположенного неподалёку от аэропорта.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на экспертов комиссии, работающей в Тегеране, сообщили, что ракета попала в кабину пилотов, после чего там вспыхнул пожар и оборвалась связь с судном, писал NEWS.ru.