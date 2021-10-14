Появились подробности о мужчине, напавшем на прохожих в Конгсберге

Норвежское издание VG опубликовало имя мужчины, расстрелявшего из лука прохожих в Конгсберге. В статье приводятся свидетельства знакомых стрелка. Они охарактеризовали его как опасного человека. Злоумышленник открыл стрельбу из лука на оживлённой улице города, убил пять человек и ранил двоих.

По данным издания, мужчину, предположительно, зовут Эспен Андерсен Бротхен. Он гражданин Дании, но уроженец Норвегии. Отмечается, что в 2017 году Бротхен принял ислам. Знакомые стрелка характеризуют его как опасного человека, имевшего проблемы с психикой. Авторы материала утверждают, что полицейская служба безопасности Норвегии имела сведения о 37-летнем датчанине.

13 октября в центре Конгсберга, расположенного на юге Норвегии, мужчина открыл стрельбу из лука по людям. В результате пять человек погибли, двое получили ранения, среди них — сотрудник полиции в штатском. Злоумышленника задержали, ему предъявлены обвинения. По данным полиции, он действовал в одиночку. Правоохранители расценивают случившееся как теракт.