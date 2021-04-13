Появилась новая версия «голой» фотосессии в Дубае

https://static.news.ru/photo/49cd204c-9c66-11eb-88d5-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Скандальная «голая» фотосессия в Дубае была не запланирована, девушки зашли в номер отеля переодеться и вышли на балкон, чтобы полюбоваться видом на город. Такую версию представили в компании Involta, глава которой Алексей Концов задержан сейчас в ОАЭ по обвинению в нарушении норм общественной морали и организации неприличной фотосессии.

Девушки на фото — близкие подруги Виталия Гречина, с которыми он путешествовал и раньше. В тот день они отдыхали с Виталием в бассейне дома, в котором жил Алексей [Концов]. С ними был фотограф Александр Тен, — сообщается на странице компании в Instagram.

Уточняется, что вечером девушкам разрешили подняться в квартиру, чтобы переодеться. Они пробыли в ней всего полчаса и в это время вышли на балкон, чтобы полюбоваться видом. А фотограф Александр Тен предложил их запечатлеть.

На видео, сделанном из соседнего здания, видно, что именно Александр Тен, а не Алексей Концов фотографирует девушек на балконе. Присутствие Александра Тена подтверждается и документами полиции, — подчеркнули в компании.

В данный момент Концов и украинский бизнесмен Гречин находятся в тюрьме Дубая.

Тен, который объявлен в розыск, рассказал Life, что он вообще не в курсе, что его ищут. Он опроверг версию компании Концова, что сам предложил сделать фото, так как «это была специальная съёмка для Виталия Гречина и его нужд». Тен пояснил, что его нанял Гречин, велел приехать в назначенное время и место и сфотографировать девушек.

5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.

Как ранее передавал NEWS.ru, порнорежиссёр по прозвищу Боб Джек рассказал, что эротическую фотосессию на балконе небоскрёба в Дубае организовал украинский бизнесмен с американским гражданством, миллионер Виталий Гречин. Съёмка не предназначалась для рекламы израильского порносайта. Дамы фотографировались обнажёнными, чтобы порадовать пикантными снимками бизнесмена.