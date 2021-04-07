Скандальный порнорежиссёр назвал имя организатора «голой» вечеринки в Дубае

https://static.news.ru/photo/86540a24-97b8-11eb-89af-96000091f725_660.jpg Фото: Боб Джек

Эротическую фотосессию на балконе небоскрёба в Дубае организовал украинский бизнесмен с американским гражданством, миллионер Виталий Гречин. Съёмка не предназначалась для рекламы израильского порносайта. Дамы фотографировались обнажёнными, чтобы порадовать пикантными снимками бизнесмена. Об этом NEWS.ru сообщил известный порнорежиссёр и поставщик эскорт-услуг Боб Джек (Сергей Михайлов).

По его словам, с большинством из этих девушек он хорошо знаком. Они являются поклонницами творчества его бывшей супруги, певицы Кати Самбуки, много раз ходили к ней на концерты. В Дубай они приехали для участия в закрытых вечеринках, которые организует влиятельный бизнесмен.

Он такой любитель девушек, причём не просто девушек, а самых красивых. Любит он в окружении красавиц позировать, фотографироваться. Хочет создать видимость, что находится в окружении моря красавиц. С этой целью он со всей Украины рекрутирует, — заявил Боб Джек корреспонденту NEWS.ru.

Виталий Гречин проводит вечеринки с участием моделей по всему миру. Самые любимые места — это Киев, Париж, Трансильвания, Мальдивы. По словам режиссёра, масштабы этих мероприятий поражают даже «видавших виды». На некоторые вечеринки прибывает до 150 девушек модельной внешности. Весь этот праздник жизни нужен бизнесмену, чтобы потешить своё самолюбие, уверен режиссёр.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший город в ОАЭ Дубай закрепил за собой статус «мировой столицы эскорта». Женщины приезжают туда, чтобы заработать большие деньги. За две недели они получают на руки годовую зарплату менеджера среднего звена в России.