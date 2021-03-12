Постпред США при ООН призвала Россию пустить в Крым гуманитарных работников

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что переброска военной техники и вооружений в Крым, осуществляемая Россией, создаёт угрозу общемировой безопасности.
12 марта в Совбезе ООН прошло неформальное заседание по теме Крыма, инициированное Эстонией. Томас-Гринфилд, выступая на мероприятии, указала, что РФ перебросила на полуостров самолёты, несущие ядерное оружие, ракеты и боеприпасы, а также увеличила своё военное присутствие в Чёрном и Азовском морях. Дипломат также сказала, что Москва должна «немедленно пустить» в Крым гуманитарных работников, представителей ОБСЕ и ООН,
В Крыму неоднократно декларировали открытость полуострова для всех желающих. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявляла, что Крым всегда готов принять любых международных представителей, имеющих отношение к сфере защиты прав человека.
Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил СБУ выяснить все аспекты появления соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму.