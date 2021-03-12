Постпред США при ООН призвала Россию пустить в Крым гуманитарных работников

https://static.news.ru/photo/4217a9ac-836c-11eb-8820-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что переброска военной техники и вооружений в Крым, осуществляемая Россией, создаёт угрозу общемировой безопасности.

12 марта в Совбезе ООН прошло неформальное заседание по теме Крыма, инициированное Эстонией. Томас-Гринфилд, выступая на мероприятии, указала, что РФ перебросила на полуостров самолёты, несущие ядерное оружие, ракеты и боеприпасы, а также увеличила своё военное присутствие в Чёрном и Азовском морях. Дипломат также сказала, что Москва должна «немедленно пустить» в Крым гуманитарных работников, представителей ОБСЕ и ООН, сообщает радио Sputnik.

В Крыму неоднократно декларировали открытость полуострова для всех желающих. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявляла, что Крым всегда готов принять любых международных представителей, имеющих отношение к сфере защиты прав человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил СБУ выяснить все аспекты появления соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму.