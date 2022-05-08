Постпред США при ООН: Америка продолжит помогать Украине разведданными

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская сторона продолжит оказывать Украине помощь в виде предоставления разведывательных данных. Принимать решения о том, как использовать эту информацию, Киев будет самостоятельно, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала CNN.

Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли обороняться <...>, а также занять более выгодную позицию за столом переговоров с российской стороной, но решение о том, как применять эти разведданные, остается за ними, — сказала она.

Постпред добавила, что США оказывают помощь Украине на протяжении всего периода спецоперации, и Россия «почувствовала последствия американской поддержки».

Ранее Томас-Гринфилд призвала исключить Россию из Совета ООН по правам человека. По её словам, участие РФ в данном совете является «фарсом». В дальнейшем 7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства РФ в Совете. Постпред США в ООН также посетовала на невозможность лишить Россию членства в Совбезе ООН, при этом заверила, что Вашингтон продолжит предпринимать шаги по изоляции РФ.