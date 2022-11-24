Постпред России при ЮНЕСКО покинул свой пост AFP: Постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов покинул свой пост

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Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов покинул свой пост. Это произошло в среду, 23 ноября. Также он ушел с должности председателя Комитета всемирного наследия организации. Об этом сообрает AFP, в распоряжении которого оказалось письмо Кузнецова членам возглавляемого им комитета.

Имею честь сообщить вам об окончании моей миссии постоянного представителя России при ЮНЕСКО. <...> На момент написания данного письма я не имею возможности оставаться на посту председателя 45-й сессии Комитета всемирного наследия, — написал Кузнецов.

По правилам ЮНЕСКО, теперь председателя Комитета назначит страна, чье название на английском языке идет следующим после названия страны покинувшего пост председателя. В данном случае такой страной станет Саудовская Аравия.

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО была запланирована на лето текущего года и должна была пройти в Казани, однако затем ее перенесли на непопределенный срок. По информации агентства, в ближайшие недели пройдет внеочередное заседание, где определят дату и место новой сессии. Предположительно, она может пройти в первом полугодии 2023 года.

Летом текущего года ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом нематериального культурного наследия. Отмечалось, что таковым было признано не само блюдо, а способ его приготовления.

Секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что признание украинского борща нематериальным наследием ЮНЕСКО и заявления о его защите не делают честь организации. По его словам, учреждение ООН занимается глупостями, когда идет на подобные шаги. Он добавил, что в России отдают должное достоинствам и вкусовым качествам борща, который очень любят и уважают, однако отметил, что помимо украинского существуют московский, белорусский и польский разновидности блюда.