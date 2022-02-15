Постпред РФ при ЕС опроверг возможность вторжения РФ на Украину

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг предположения о том, что Россия имеет план вторжения на территорию Украины в среду. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt. Дипломат подчеркнул, что у Москвы нет планов нападения ни в следующую среду, ни в какую-либо ещё.

Я могу заверить, что в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду, — отметил Чижов.

Он также обратил внимание на бездоказательность подобных суждений и подчеркнул, что при отсутствии таковых обвинения являются клеветой. При этом постпред призвал страны Запада серьёзно отнестись к актуальным проблемам безопасности, на которые указывает Москва.

Если наши партнеры, наконец, прислушаются к нашим опасениям, процесс деэскалации не заставит себя ждать. Это было бы в интересах всех жителей Европы <...>, а также всех других народов мира, — резюмировал Чижов.

Ранее президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что РФ начнёт вторжение на Украину 16 февраля. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки.

Таблоид Mirror со ссылкой на источники в американской разведке уточнил, что атака произойдёт 16 февраля в 3 часа ночи. Это же время назвал таблоид Sun.