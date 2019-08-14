https://static.news.ru/photo/17c2af2e-bea3-11e9-ac5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Публикация в Twitter с хештегом в поддержку полиции Гонконга собрала 4,3 млн репостов и более 2 млн лайков менее чем за сутки. Её репостят, в том числе популярные актёры, музыканты и ведущие.

Китайская газета «Жэньминь жибао» процитировала репортера Global Times, у которого возник конфликт с протестующими в Гонконге. Он заявил, что поддерживает полицию, добавив, что его можно начать избивать, пишет « Царьград ».

Издание отмечает, что в России ситуация иная, и многие звёзды, в том числе Егор Крид и Сергей Лазарев, призвали наказать силовика, который ударил в живот и по голове активистку Дарью Сосновскую во время задержания на митинге оппозиции 10 августа в Москве.

Менее чем за сутки пост с хештегом в поддержку полиции Гонконга собрал 4 млн. 300 тыс. репостов и более 2 млн. лайков. В репостах очень много знаменитостей отметились, всех перечислять бессмысленно, но это очень популярные актеры, ведущие и певцы. pic.twitter.com/lm0CFEXmUY — Юлия Витязева (@Vityzeva) 14 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё силовиком.

В Росгвардии заявили, что ударивший Дарью Сосновскую сотрудник не работает у них. В столичном ГУ МВД начали проверку.

Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, комментируя инцидент с Сосновской, усомнился в жёстких действиях властей во время разгонов демократических протестов в Москве.