https://static.news.ru/photo/2bbfd4ca-e6b7-11e9-95d1-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: facebook.com/YuliaYuzikofficial

Власти Ирана пока не информировали посольство РФ в Тегеране о намерении отпустить задержанную в начале октября россиянку. Об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

Нас иранцы пока не информировали, — сказал он РИА Новости.

Как ранее передавал News.ru, журналистку Юлию Юзик задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно состояться 5 октября, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Юзик в 2003 году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от Дагестана.