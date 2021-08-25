Посольство США в Кабуле перестали охранять

В США заявили, что посольство страны в Кабуле больше не охраняется. Аэропорт также скоро перестанет быть зоной ответственности американских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, это связано с тем, что завершены вывод войск США и эвакуация.

Сейчас военные не охраняют комплекс посольства в Кабуле, посольство работает на территории аэропорта, — заявил Кирби.

По его словам, последние дни перед 31 августа будут отведены эвакуации военных США, но если будет необходимость, гражданских также будут вывозить из Кабула. Кирби отметил, США не обещают, что свяжутся со всеми афганцами, которые хотят покинуть Кабул. Он уточнил, что число американских военных в аэропорту Кабула сократилось на 400 человек — их осталось 5400.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы (движение «Талибан» запрещено в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее сообщалось, что четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана Кабула жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.