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Посольство России в Японии ответило на украинский Крым на сайте Олимпиады

15:28, 23 июля 2021
Вид на Гурзуф Вид на Гурзуф Фото: Туристический портал Республики Крым, Сергей Коршунов
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Посольство России в Японии в своём Facebook отреагировало на изображение Крыма в составе Украины на сайте Олимпийских игр. Там заявили, что полуостров является неотъемлемой частью РФ.

Посольство напомнило о том, что Крым вернулся в состав России в результате свободного волеизъявления жителей полуострова на референдуме. Он прошёл в полном соответствии с международными стандартами. В посольстве подчеркнули, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Исходим из того, что МОК и оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью, — говорится в сообщении.

На официальном сайте Игр в разделе FAN Map разместили карту со странами. На ней было чётко видно наличие государственной границы между Крымским полуостровом и Украиной, но затем это исправили, признав подобное обозначение ошибочным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобное решение МОК является поводом для того, чтобы посольству и спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия.

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