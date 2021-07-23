Кремль призвал отреагировать на украинский Крым на сайте Олимпиады

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на изменение на официальном сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский, передаёт «Чемпионат».

Этот вопрос должен решать МИД, нельзя не обращать внимание на такое, — сказал он. На официальном сайте Игр в разделе FAN Map была размещена карта со странами. На ней было...