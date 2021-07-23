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Кремль призвал отреагировать на украинский Крым на сайте Олимпиады

14:01, 23 июля 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, отреагировал на изменение на официальном сайте Олимпиады статуса Крыма с российского на украинский. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, подобное решение МОК является поводом для того, чтобы нашему посольству и нашим спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия.

На официальном сайте Игр в разделе FAN Map была размещена карта со странами. На ней было чётко видно наличие государственной границы между крымским полуостровом и Украиной, но затем это исправили, признав подобное обозначение ошибочным.

Сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия Олимпиады.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал ситуацию с Крымом в составе Украины на сайте Олимпиады.

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