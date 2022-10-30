Посольство РФ в Оттаве ответило на заявление МИД Канады по зерновой сделке

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Посольство России в Оттаве раскритиковало позицию Канады, Министерство иностранных дел которой назвало Москву ответственной за приостановку зерновой сделки и не упомянуло при этом атаку на корабли Черноморского флота РФ. По мнению российских дипломатов, истинными виновниками провала сделки по зерну являются Канада и Великобритания. Сообщение соответствующего содержания российские дипломаты опубликовали в аккаунте миссии в Twitter.

Довольно неожиданное заявление. Особенно с учетом причастности Канады и Великобритании к вчерашней террористической атаке в отношении гражданского порта и военно-морской базы в Севастополе, начатой из подконтрольного Украине зернового коридора. Если сделка по зерну провалится, то ответственность за это ляжет на Канаду и Великобританию, — говорится в заявлении.

Ранее МИД Канады в Twitter сообщил о том, что Москва решила в одностороннем порядке расторгнуть зерновую сделку, однако при этом не были упомянуты причины подобных действий. В Оттаве отметили, что Россия планирует использовать «голод в качестве оружия» и призвали отменить данное решение.

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.