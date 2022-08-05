Посольство РФ отреагировало на доклад Amnesty International по Украине Посольство РФ дало ответ на доклад по Украине: замалчивать правду становится всё сложнее

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Замалчивать правду по Украине становится всё сложнее и об этом свидетельствует доклад международной правозащитной организации Amnesty International. Такое мнение высказали в посольстве России в США. Заявление опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

Доклад Amnesty International был опубликован 4 августа. В нём говорится о том, что украинские войска нарушают нормы международного и военного права и размещают вооружение в школах и больницах городов, таким образом подвергая риску мирных жителей.

Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится всё сложнее, — отметили в российском посольстве.

Представители российского дипкорпуса выразили надежду на то, что информация от международной группы правозащитников поможет США «сделать правильные выводы».

В своем докладе организация также отметила, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает военных Украины от соблюдения международного гуманитарного права.

Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков, комментируя этот доклад, заявил, что даже у самых русофобских организаций начинают открываться глаза на происходящее на Украине. Сенатор подчеркнул, что подобный ход AI можно оценить только положительно, однако вряд ли он изменит ситуацию.