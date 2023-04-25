Посол ЮАР жестко раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине Посол ЮАР Шейк раскритиковал нежелание Канады поддержать переговоры по Украине

Фото: The Canadian Press/Global Look Press

Отказ правительства Канады поддержать усилия по достижению мира на Украины является шокирующим поступком, заявил изданию Toronto Sun посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Оттаве Риаз Шейк. По его словам, мировое сообщество располагает необходимым инструментарием для разрешения конфликта, но не хочет им пользоваться.

Нас шокирует то, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине. У мирового сообщества есть все инструменты, чтобы остановить эту войну, однако оно не хочет этого делать, — сказал Шейк.

Дипломат указал на то, что конфликт на Украине не удается решить военным путем. Он подчеркнул, что невозможно ставить результат переговоров в качестве требования к переговорам, поскольку это не имеет смысла.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что украинские войска не готовы к контрнаступлению, но будут вынуждены его начать для сохранения поддержки Запада. По оценке журналистов, у Украины нет выбора, поскольку если ВСУ не вырвутся из тупика, то киевским властям придется столкнуться с растущими призывами к прекращению огня и переговорам.