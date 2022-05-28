Посол возмутился решению Нагасаки не приглашать РФ на траурную церемонию Посол РФ Галузин возмутился решению Нагасаки не приглашать Москву на траурную церемонию

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Посол России в Японии Михаил Галузин возмутился решением администрации города Нагасаки не приглашать делегацию РФ на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. По его мнению, такое решение городских властей является недружественным шагом и демонстрирует неуважение к позитивным страницам русско-японской истории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в социальной сети Facebook ((деятельность в России запрещена).

Ранее стало известно, что власти Нагасаки решили не приглашать на церемонию послов России и Белоруссии. По словам мэра города, такое решение было принято с целью избежать непредвиденных обстоятельств, в частности — протестов против РФ. Кроме того, присутствие представителей Москвы и Минска могло стать «критерием для послов других стран, принимать ли участие».

В комментарии от 25 мая мы уже выразили свое негативное отношение к решению властей Хиросимы. Все это в полной мере относится и к недружественному шагу, предпринятому мэрией Нагасаки, — отмечается в сообщении российского дипломата.

Галузин отметил, что руководство города продемонстрировало «неуважение к позитивным страницам российско-японских связей», которые во многом ассоциируются с Нагасаки. Город, по словам посла, сыграл важную роль во второй половине XIX dtrf в становлении двустороннего общения.

До сих пор об этом свидетельствуют оставшиеся в городе десятки могил наших соотечественников, бережно обустраиваемых местными активистами и российской дипмиссией в Японии. Жаль, — отмечается в заявлении.

Ранее власти Хиросимы также решили не приглашать российских представителей на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие со стороны Запада обвинения в адрес Москвы в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. Это спекуляции, которые являются частью антироссийской пропагандистской кампании, отметил он