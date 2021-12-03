Посол США рассказал о способе избежать «трагического насилия» на Украине

Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие поможет избежать «трагического насилия» на Украине. В числе проблем он назвал «дестабилизирующие действия», которые фиксируются внутри страны, и «необычное усиление» войск России на её границе, сообщает РБК.

США надеются, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие дипломатические структуры: «нормандский формат» и трехстороннюю контактную группу, — пояснил посол.

Салливан отметил, что, несмотря на наличие важных разногласий между Вашингтоном и Москвой, он исполняет поручение президента США Джо Байдена, по которому он должен строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Ранее стало известно, что американская разведка предупредила о возможном планировании Россией массированного военного наступления на Украину с участием 175 тысяч военнослужащих. Большое сосредоточение войск наблюдается в районе Ельни в Смоленской области, села Боево в Воронежской области, посёлка Персиановский в Ростовской области, а также в районе посёлка Новоозёрный в Крыму.