США попросили 24 дипломатов России покинуть страну к 3 сентября

США попросили, чтобы 24 российских дипломата, у которых истекает срок действия виз, покинули страну до 3 сентября. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.

Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз, — сказал Антонов.

Он добавил, что при этом Москва и Вашингтон, несмотря на значительные расхoждения в подходах ко многим вопросам, продемонстрировали готовность вести регулярный и конструктивный диaлог, искать общие позиции в вопросах стратегической стабильности. На данный момент имели место несколько раундов кoнсультаций, и это, конечно, важный и многообещающий знак.

Я надеюсь, что этот диалог приобретёт всеобъемлющий характер в ближайшем будущем, — резюмировал Антонов.

Ранее Антонов заявил, что проблемы доверия между Россией и США начались ещё до кризиса на Украине. При этом сотрудничество между двумя странами важно для решения многих актуальных вопросов.