Посол России в США: Киев готовит новые провокации с применением химоружия

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что киевские власти готовят новые провокации на территории Украины с применением химического и биологического оружия. Дипломат добавил, что в Кремле располагают сведениями о проведений этих планов по «сирийскому сценарию». В качестве подтверждения представитель России указал на запросы украинского руководства о поставках средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов, сказано в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.

Российская сторона располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения ВС РФ в применении оружия массового уничтожения с проведением расследования по «сирийскому сценарию», — рассказал Антонов.

Ещё одним подтверждением является то, что по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препараты для специальной обработки и дезинфекции.

Министерство обороны России ранее сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». В Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами. После факта расстрела военные провели фото- и видеосъёмки, чтобы передать украинским и западным журналистам.