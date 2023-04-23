Посол России оценил интерес компаний Аргентины к сотрудничеству с Москвой Посол России: компании Аргентины интересуются сотрудничеством с Москвой

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Феоктистов

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что аргентинские компании продолжают сохранять интерес к работе с Москвой. При этом, по его словам, которые приводит ТАСС, большие проекты и сотрудничество на официальном уровне фактически заморожены.

Российские и аргентинские компании все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия, тем более основы для этого были заложены солидные. Просто сейчас, я бы назвал его, переходный период, связанный с антироссийскими санкциями, — пояснил посол.

Феоктистов напомнил, что недавно был воссоздан Совет предпринимателей России и Аргентины, нацеленных на продолжение взаимодействия. Однако сейчас не продвигаются большие проекты, поскольку есть экономический кризис в Аргентине и изменение приоритетов в ее внутренней энергетической политике. По мнению посла, для Москвы в Аргентине интерес могут представлять ядерная энергетика и литий.

Аргентинцы объявили два международных тендера — на модернизацию АЭС «Атуча I» и сооружение хранилища для отработанного ядерного топлива. Мне кажется, что эти проекты могли бы быть нам интересны и перспективны, прежде всего с учетом колоссального международного опыта в этой сфере у Росатома, — отметил он.

Посол рассказал, что контакты посольства с МИД Аргентины и другими ведомствами продолжаются, однако в настоящий момент аргентинцы дают понять, что пока не время.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал, что миграционные власти страны начали отказывать россиянам в продлении пребывания в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство. Дипломат отметил, что в российских чатах для людей, которые проживают в Аргентине или хотят приехать в страну, отмечается рост отказов в продлении так называемого «туристического пребывания».