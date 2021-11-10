Посол РФ в США: "Американо-украинская хартия - это набор вредных лозунгов"
Ксения Голуб
Ксения Голуб
08:34, 11 ноября 2021
Анатолий АнтоновФото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Посол РФ в Вашигтоне Анатолий Антонов назвал американо-украинскую хартию о двустороннем «стратегическом партнерстве» набором вредных лозунгов. По мнению дипломата, она нацелена на обострение ситуации между сторонами.
Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России, — заявил Антонов, сообщается на странице посольства в Facebook.
Глава дипмиссии выразил надежду на то, что «американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от «духа Женевы».
Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии, — подчеркнул российский дипломат.
США настроены на сохранение режима санкций для России, который был принят в связи с ситуацией на Украине. Он продлится до того момента, пока не будут восстановлена её территориальная целостность в пределах признанных международным сообществом границ. Об этом речь идёт в принятой накануне совместной американо-украинской хартии, относящейся к двустороннему «стратегическому партнерству». Она стала итогом переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, состоявшихся в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что в тексте документа, распространённого Госдепартамент США, говорится о том, что руководство США «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в 2014 году. Кроме того, как заверил Вашингтон, он оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта, происходящего на востоке Украины.