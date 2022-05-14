Посол РФ предупредил об активном участии США в конфликте на Украине Посол Антонов: США глубже втягиваются в конфликт на Украине, последствия непредсказуемы

Анатолий Антонов / Фото twitter.com/RussiaInUSA

Поставляя всё более мощное вооружение Украине, США глубже втягиваются в конфликт, который может привести к непредсказуемым последствиям для двух ядерных держав. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Соловьёв Live» посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, ситуация выглядит тревожно.

США всё глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для двух ядерных держав, — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что в настоящее время практически ежедневно приходится напоминать американским коллегам, что США и РФ являются двумя державами, несущими ответственность за безопасность в мире. Антонов утверждает, что ситуация выглядит всё более тревожно, так как Вашингтон поставляет Киеву всё более мощное оружие и это провоцирует ответные действия России.

Одновременно с этим, по словам посла, Штаты нагнетают разговоры о российских планах применить ядерное оружие, чтобы превратить РФ в страну-изгоя.

Ранее Антонов сообщил о том, что Россия твёрдо заявляет США, что капитуляции Москвы на Украине не будет. По его словам, российские вооружённые силы выполнят все задачи, которые перед ними поставил верховный главнокомандующий.

Также он рассказал, что что сотрудникам российского посольства в Вашингтоне регулярно поступают угрозы физической расправы. Дипломат отметил, что работа ведомства похожа на «осаждённую крепость»: ежедневно перед зданием посольства проходят антироссийские акции.