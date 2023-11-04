Посольство РФ оценило позицию Канады по резолюции о борьбе с нацизмом в ООН Посольство РФ сочло кощунской позицию Канады по резолюции о борьбе с нацизмом

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press

Кощунством назвало посольство РФ в Оттаве тот факт, что власти Канады закрывают глаза на восхваление нацизма в стране. В заявлении, размещенном в социальной сети Twitter (X), российские дипломаты подвергли критике отсутствие поддержки резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с нацизмом.

Россия разочарована голосованием Канады против резолюции Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Мы глубоко обеспокоены тем, что канадские власти на протяжении десятилетий укрывали нацистских приспешников <...> и закрывали глаза на продолжающееся восхваление их памяти в Канаде <...>. Режим Трюдо нарушает международные обязательства <...> и совершает кощунство в отношении памяти тех канадцев, которые отдали свою жизнь, сражаясь вместе с Россией против нацизма, — говорится в заявлении.

Профильный Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 3 ноября принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 112 стран, 50 были против, среди них Украина, США, Великобритания, Германия, Канада. Воздержались 14 государств. Согласно резолюции, которая включает 74 пункта, странам рекомендуется принять конкретные шаги, «с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.

После этого бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. По его словам, случай с Хункой говорит о безразличии и многолетнем бездействии власти.